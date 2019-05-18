كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يستدعي مسؤول أمريكي كبير للتشاور حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استدعى أخيراً نائب رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً الجنرال المتقاعد جاك كين، للتشاور بشأن إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجنرال كين (76 عاماً)، وهو أحد الشخصيات المؤثرة في واشنطن ويتمتع بثقة كبيرة بين المسؤولين، كان من بين قدامى المحاربين في حرب فيتنام، وتولى قيادة بعض وحدات النخبة في الجيش الأمريكي، وتقاعد في عام 2003.

وفور فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، عرض على كين حقيبة وزير الدفاع، بوصفه أهم الشخصيات التي تقلدت مناصب عدة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على مدى عقود، لكنه رفض.

ويقف كين والجنرال الآخر ديفيد بتريوس وراء قرار إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن إرسال 30 ألف عسكري أمريكي إلى العراق عام 2007، بحسب الصحيفة.

وووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن ترامب كثيراً ما يلجأ إلى نصائح الجنرال كين حين يواجه مواقف متضاربة لدى مستشاريه الرسميين.

وتصاعدت التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، بين واشنطن وطهران، بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن، أن الولايات المتحدة سترسل قافلات عسكرية إضافية إلى الخليج العربي، رداً على تهديدات إيران.