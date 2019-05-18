كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام القطري يرضخ للمطالب الإسرائيلية ويحذف فيديو خطير جداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التليفزيون الإسرائيلي الرسمي في تقرير له اليوم الجمعة، إن شبكة الجزيرة القطرية أزالت فيديو عن قضية "الهولوكوست" أو المحرقة التي تعرض لها يهود أوروبا على يد النازية، رضوخاً لمطالب إسرائيلية بهذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن الفيديو الذي أنتجته منصة "الجزيرة بلس" هدف إلى التقليل من حجم المحرقة اليهودية وإنكارها، وذكر التقرير أن ملايين اليهود قتلوا في غرف الغاز، غير أن السؤال البارز هنا هو كيف وظفت الحركة الصهيونية ذلك إلى مكاسب؟.

ونشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية رداً مطولاً على شبكة الجزيرة، مشيرة إلى أن ما ورد به يمثل استفزازاً لمشاعر اليهود وخداع للحقيقة، وهو ما دفع بالجزيرة إلى الرضوخ وإزالة الفيديو من فوق منصاتها، تماشياً مع الرغبة الإسرائيلية.

وعقب انتشار الفيديو، انتقدت الخارجية الإسرائيلية ما ورد به من معلومات، ووصفته الخارجية الإسرائيلية بـ"المعادي للسامية"، وسط محاولة تحجيم فظائع النازيين التي ارتكبت بحق الشعب اليهودي، بحسب مزاعم الخارجية الإسرائيلة.

من جهتها، أكد شبكة "الجزيرة" القطرية عبر حساب قسم العلاقات العامة على تويتر "هنا الجزيرة"، أنه تم حذف الفيديو، مدعية أنه "مخالف للمعايير التحريرية المعتمدة"، دون أي توضيح إضافي.