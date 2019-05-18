كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الجوي السوري يتصدى مجددا لأجسام معادية في سماء القنيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "سانا" بأن المضادات الأرضية السورية تتصدى لـ "أجسام غريبة" قادمة من إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من يوم واحد على تعرض البلاد لهجوم جديد من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة السورية الحكومية إن "أجساما غريبة" دخلت، مساء اليوم السبت، المجال الجوي السوري "من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية"، مضيفة أن "المضادات الأرضية تتعامل معها".

وكانت الوكالة قالت مساء الأمس، إن الأجسام المعادية التي تم إسقاطها فوق دمشق قادمة من الاحتلال الإسرائيلي.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر هجمات بالداخل السوري، يقول إنها لمهاجمة أهداف معادية، ووقف عمليات نقل أسلحة كيميائية للمتطرفين.