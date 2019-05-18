كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تؤكد عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت إيران، اليوم السبت، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، "نحن أهل التفاوض والمنطق، لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واهية، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وأضاف روحاني، "لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".