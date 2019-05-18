كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل: العراق هي أكثر منطقة رخوة لهجوم الإيرانيين عليها لاستهداف القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا جدًا في الاستراتيجية التي وضعها عندما دفع بحاملات الطائرات إلى منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أنها ترافقها العشرات من المدمرات والفرقاطات الأمريكية.

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن ترامب دعم القاذفات الاستراتيجية إلى 52 في قاعدة العديد بقطر، هذا بخلاف الأسطول الخامس العامل والمتمركز في البحرين بخلاف القوات المتواجدة في العراق، والقواعد في شرق أسيا في اليابان وكوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن أمريكا أرادت أن تستعرض قوتها أمام إيران وترسل لها رسالة وهي ألا تتخطي الحدود في منطقة الخليج العربي.

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وأشار المحلل السياسي إلى أن إيران تتبع اساليبها المعهودة وهي البطء في هضم المعلومات وتأخير اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن العراق هي أكثر منطقة رخوة لهجوم الإيرانيين عليها لاستهداف القوات الامريكية.

يذكر أن مملكة البحرين طالبت مواطنيها عدم السفر إلى كل من إيران والعراق، ودعت الخارجية البحرينية المواطنين الموجودين في إيران والعراق إلى ضرورة المغادرة الفورية ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وأرجعت الخارجية البحرينية السبب للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتهديدات القائمة.