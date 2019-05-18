كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الأمم المتحدة يلتقي مسؤولين أمريكيين حول الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت، إن رئيس البعثة غسان سلامة أنهى مباحثات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والكونغرس، حسبما أفادت مصادر إعلامية ليبية.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المباحثات التي استمرت ثلاثة أيام بواشنطن تأتي ضمن جهود سلامة المكثفة والتي تهدف إلى إيجاد موقف دولي موحد يساعد ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة، وفق قولها.

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ويقود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من البرلمان معارك ضد ميليشيات طرابلس المتحالفة مع ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس.

وبدأت المعارك في أبريل الماضي، بعد سيطرت قوات حفتر على مدينة غريان "80 كيلومتراً جنوب طرابلس" ومدينة ترهونة "90 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس"، محاولةً الدخول إلى العاصمة الليبية التي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، أسفرت المعارك عن مقتل 454 شخصاً وإصابة 2154 شخصاً، ونزوح 60 ألف شخص من منازلهم فراراً من القتال.