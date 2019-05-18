كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو الولايات المتحدة لضبط النفس أثناء التعامل مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة للتعامل بحرص مع إيران وتجنب التصعيد مع ازدياد التوترات بين الجانبين جراء العقوبات الأمريكية على طهران وإعلان الأخيرة تقليص التزاماتها تجاه الحد من قدراتها النووية، كما دعتها للحوار حول الخلافات التجارية بين البلدين.
وقال بيان للخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، هاتف نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وناقش معه التوترات مع طهران، معربا عن رجائه أن " تظهر كافة الأطراف ضبط النفس وأن تتصرف بحرص لتجنب تصعيد التوترات".
وأدان وزير الخارجية الصيني باتصال مع نظيره الإيراني مؤخرا الانتهاكات الأحادية للاتفاق النووي، معتبرا إياه إنجازا.
وعن الخلاف التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين، أكد الوزير الصيني أن "الصين تدعو بشكل دائم لتسوية الخلافات التجارية والاقتصادية عبر التشاور والتفاوض، على أن تتم تلك المحادثات على أساس من المساواة، وأن تحمي الصين مصالحها الوطنية خلال تلك المفاوضات".
وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية
يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت مطلع يوليو عام 2018 مع دخول فرض رسوم جمركية متبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ.