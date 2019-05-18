- 1/2
- 2/2
سحبت القناة الإسبانية “تي في كواترو”، اليوم السبت، روبورطاجها حول “بابلو إسكوبار المغرب” بشكل مفاجئ، من موقعها الإلكتروني، بعد الجدل الذي أحدثته الحلقة المصورة، خصوصا عند اكتشاف أن الشخص المزعوم هو حارس سيارات قدمته القناة على أساس تاجر مخدرات خطير.
وزعمت القناة، أن بارون المخدرات يغرق المدن المغربية بالأقراص المهلوسة باعتباره هو المصدر الأول لها، وأشار “إيسكوبار المغرب” أن هذه التجارة تدر عليه أرباحا مالية مهمة، تصل إلى 180 ألف يورو شهريا.
من جهتها نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها كل المزاعم والادعاءات الواردة في الروبورتاج المصور، باعتبارها “كاذبة وقدمت بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل”.
واسترسل البلاغ ذاته، أن “إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية مكنت من تشخيص هوية “البارون” المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم”.
وأوضح متابعون، أن سحب الحلقة من الموقع الرسمي للقناة هو بمثابة اعتراف ضمني بسقطتها المهنية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي الذي ينبني على أساس المصداقية في نقل الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة الإسبانية تسحب روبورطاج “إسكوبار المغرب” في صمت من موقعها الالكتروني فهل هو اعتراف بسقطتها المهنية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.