القناة الإسبانية تسحب روبورطاج “إسكوبار المغرب” في صمت من موقعها الالكتروني فهل هو اعتراف بسقطتها المهنية؟

سحبت القناة الإسبانية “تي في كواترو”، اليوم السبت، روبورطاجها حول “بابلو إسكوبار المغرب” بشكل مفاجئ، من موقعها الإلكتروني، بعد الجدل الذي أحدثته الحلقة المصورة، خصوصا عند اكتشاف أن الشخص المزعوم هو حارس سيارات قدمته القناة على أساس تاجر مخدرات خطير.

وزعمت القناة، أن بارون المخدرات يغرق المدن المغربية بالأقراص المهلوسة باعتباره هو المصدر الأول لها، وأشار “إيسكوبار المغرب” أن هذه التجارة تدر عليه أرباحا مالية مهمة، تصل إلى 180 ألف يورو شهريا.

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من جهتها نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها كل المزاعم والادعاءات الواردة في الروبورتاج المصور، باعتبارها “كاذبة وقدمت بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل”.

واسترسل البلاغ ذاته، أن “إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية مكنت من تشخيص هوية “البارون” المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم”.

وأوضح متابعون، أن سحب الحلقة من الموقع الرسمي للقناة هو بمثابة اعتراف ضمني بسقطتها المهنية، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي الذي ينبني على أساس المصداقية في نقل الخبر.