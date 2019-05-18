تختلف أجواء العيش بين الأسرة، وداخل الأحياء الجامعية في شهر رمضان، إذ يضطر الطلبة الجامعيون، بسبب الدراسة، صيام الشهر الفضيل بعيدا عن أسرهم.
أحد الطلبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال، حكى لـ”اليوم 24″ عن الأجواء الرمضانية اليومية، التي يعيشها الطالب، للتوفيق بين الدراسة وتحضير مائدة الافطار، والأنشطة اليومية، التي يمارسها داخل الحي الجامعي.
وأشار الطالب ذاته إلى الأجواء، التي يخلقها الطلبة فيما بنهم في شهر الصيام، والصعوبات، التي يعيشونها خلاله، خصوصا أنه هذه السنة صادف تأخر المنحة الدراسية، والوجبات المقدمة في المطعم الجامعي غير كافية.
كانت هذه تفاصيل خبر حياتهم.. هكذا يعيش الطلبة الجامعيون شهر رمضان بعيدا عن أسرهم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.