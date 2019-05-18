بعد فشل تعاقده مع حارس برشلونة.. عملاق تركي يرغب في ضم ياسين بونو هذا الصيف

أصبح ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي المحترف حاليا في صفوف فريق جيرونا الإسباني، مرشحا بقوة من أجل مغادرة الفريق هذا الصيف، على الرغم من تمديد عقده إلى غاية عام 2021، وذلك بعد أبدت مجموعة من الأندية الإسبانية وغير الإسبانية، رغبتها في الاستفادة من خدماته الموسم المقبل.

فبعد نادي بيتيس إشبيلية، الذي عبر عن رغبته في تقديم عرض رسمي لنادي جيرونا، من اجل ضم حارسه الأول، إثر نزوله للقسم الثاني هذا الموسم، دخل فريق آخر بشكل قوي على الخط من أجل حارس “الأسود”، الأمر يتعلق بنادي فنربخشه التركي.

وحسب صحيفة ” internethaber” التركية، اليوم السبت، فإن ياسين بونو يعتبر هو الخيار الأول للفريق، من أجل التعاقد مع حارس مرمى أول للموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن كومولي، المدير الرياضي للنادي التركي، الذي عتبر واحدا من أكبر الأندية في تركيا، بدأ يربط اصالاته مع مسؤولي الفريق الإسباني، من أجل فتح باب المفاوضات حول الحارس.

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ويرغب النادي التركي في التعاقد مع حارس من طينة وخبرة ياسين بونو، إلى جانب الثنائي الشاب الذي يتوفر عليه.

وجاء في تقرري الصحيفة، أن فنربخشه كان يستهدف التعاقد مع الحارلس الثاني لبرشلونة، الهولندي سيليسن، غير أن ارتباط هذا الأخير بنادي مانشيتر يونايتد، من أجل تعويض دي خيا، صعب مهمته في هذه الصفقة.

وعلى الرغم من فشله في إنقاذ فريقه من السقوط للدرجة الثانية، إلا أن حارس المنتخب المغربي قدم أداء كبيرا هذا الموسم، خاصة مع بدايته، وخطف الرسمية من الحارس الإسباني المخضرم، إيرايزوس.