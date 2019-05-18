انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربات جوية تركية على مواقع لمليشيات كردية شمال سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 09:49 مساءً - شن سلاح الجو التركي اليوم السبت ضربات مكثفة على مواقع تابعة للمليشيات الكردية الانفصالية في مدينة تل رفعت شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن العملية جاءت رداً على هجوم لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، في حين تحدث ناشطون عن مقتل مدني وإصابة 6 نتيجة الغارة.

وأضافت الوزارة أن قواتها بمنطقة عملية "درع الفرات" ردت على هجوم نفذته "وحدات حماية الشعب" الكردية الانفصالية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، انطلاقاً من مدينة تل رفعت بريف حلب شمال سوريا.

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وأوضحت الوزارة أن "الإرهابيين" الموجودين في تل رفعت أطلقوا النار على القوات التركية المنتشرة بمنطقة "درع الفرات"، مؤكدة أن الطيران الحربي التركي قصف مواقع المسلحين الأكراد رداً على هذا الهجوم.

وتأتي هذه الضربة بعد أن أفادت مصادر محلية بمقتل 5 عناصر من "الجيش السوري الحر" المدعوم من قبل تركيا من جراء هجوم نفذته "وحدات حماية الشعب" الكردية على مواقعه، في مدينة أعزاز الواقعة داخل منطقة عملية "درع الفرات"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتعهدت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة شمال سوريا من جراء عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" العسكريتين بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، بعزمها مواصلة عملياتها العسكرية في المنطقة للقضاء على جميع التهديدات الإرهابية لأمنها القومي، بما في ذلك تحرير مدينة تل رفعت من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي استأنفت القتال ضدها في 4 مايو الجاري.