انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار النمسا يدعو لانتخابات مبكرة بعد فضيحة نائبه مع سيدة روسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 09:49 مساءً - دعا مستشار النمسا سباستيان كورتس، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة بـ"أسرع وقت" ممكن، على خلفية فضيحة فساد دفعت هاينتس كريستيان شتراخه، نائب المستشار وزعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، إلى تقديم استقالته.

وقال كورتس: "اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن"، لتنهي هذه الفضيحة بذلك الائتلاف بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم قدم نائب المستشار النمساوي هاينتس كريستيان شتراخه استقالته من جميع مناصبه على خلفية فيديو نشرته وسائل إعلام ألمانية، وعد خلاله سيدة روسية ثرية بعقود عامة مقابل مساعدة حزبه على الفوز بالانتخابات النمساوية عام 2017.

وزعمت صحف ألمانية، يوم أمس الجمعة، أن شتراخه وعد خلال اللقاء بمنح روسيا بعض المناقصات الحكومية، في حال تقديمها الدعم المالي لحزبه قبل الانتخابات التشريعية بأشهر.

وقال شتراخه إن المشاهد التي نشرها الإعلام الألماني تعد هجوماً على حياته السياسية، وأن العبارات التي استخدمها خاطئة.

وأوضح أنه التقى المستشار سيباستيان كورتس اليوم (السبت) وقدّم له استقالته.

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وبيّن شتراخه أن الخطأ ناجم عنه، وأنه ينبغي ألَّا يتم تحميل الائتلاف الحاكم مسؤولية هذا الوضع.

وأشار إلى أن استقالته تشمل جميع مناصبه كنائب للمستشار، ورئيس عام للحزب، ووزير للرياضة في البلاد.

وأكّد أنه يعتزم تسليم رئاسة حزب الحرية لوزير النقل نوربرت هوفر، يوم الأحد.

في السياق ذاته، تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة النمساوية فيينا، السبت، ضد حزب الحرية اليميني المتطرف، أحد أطراف التحالف في الحكومة.

وطالب المحتجون بإقصاء حزب "الحرية" من تحالف الحكومة، على خلفية "فضيحة" طالت زعيم الحزب، هاينز كريستيان شتراخه، الذي يتولى منصب نائب مستشار النمسا.

كما طالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى رئاسة الوزراء، بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، رافعين لافتات كتب عليها عبارات مثل "انتخابات مبكرة"، و"هناك فساد في هذه الحكومة"، و"شتراخه النازي الجديد".

كما احتج المتظاهرون على ما يتردد من اعتزام مستشار النمسا سيباستيان كورتس مواصلة التحالف مع المرشح الجديد لرئاسة الحزب، نوربرت هوفر، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.