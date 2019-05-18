رئيس “القوات المسلحة” بالنواب الأمريكي: لدينا معلومات مقلقة بشأن إيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال ماك ثورنبيري الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، إنه “مقتنع” بوجود سبب للقلق حيال الأنشطة الإيرانية الأخيرة، موضحًا أن المعلومات والتحذيرات التي تم جمعها تثير قلقًا أكبر من الأنشطة والمضايقات الإيرانية المتواصلة في الخليج العربي والمنطقة المحيطة”.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية: “لا أعتقد أن هذا هو الأمر المعتاد.. إنه سبب لقلق أكبر.. ويرتبط جزء كبير من هذا القلق بتعرض الأمريكيين للاستهداف”.

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ودعا عدة نواب بارزين للحصول على مزيد من المعلومات من الإدارة الأمريكية بعدما سحبت موظفيها غير الضروريين من العراق، في إطار التوترات المتصاعدة مع طهران.

وطلب المشرعون تحديدًا من الإدارة توضيح المعلومات الاستخباراتية التي تلقوها بشأن إيران، التي تبرر الإرسال السريع لحاملة طائرات وقاذفات إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، في هذا الوقت.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي: إن الخطوة جاءت ردا على عدد من المؤشرات المقلقة المتصاعدة والتحذيرات.

لكن أوضح ثورنبيري أن جلستي الإحاطة التي شارك فيهما، إحداهما لمسؤولين بالقيادة المركزية الأمريكية والأخرى لمسؤولي هيئة الأركان المشتركة، جعلته مقتنعا أن الإدارة تقوم بالخطوات الصحيحة.