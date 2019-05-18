بعد غضب إسرائيل.. الجزيرة تحذف فيديو الهولوكوست

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذفت قناة الجزيرة الذراع الإعلامية لنظام الحمدين فيديو عن الهولوكوست اليهودي بعدما نشرته أمس بسبب رد فعل الجهات الرسمية الإسرائيلية على نشره.

وقالت الشبكة القطرية عبر منصتها على تويتر إنها حذفت الفيديو الخاص بالهلوكوست اليهودي أمس من إنتاج إي جي بلس بعدما اكتشفت أنه مخالف للمعايير التحريرية.

لكن قبل حذف الفيديو بساعات شهدت الأوساط الإسرائيلية ردود أفعال غاضبة على الجزيرة، وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا يفتح النار على الجزيرة وقالت إن فيديو القناة القطرية معاد للسامية وحاول التقليل من أهوال المحرقة ضد الشعب اليهودي، انتهى الأمر بالجزيرة إلى الرضوخ وحذف الفيديو.