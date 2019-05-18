السيسي يؤكد لسفير المملكة في القاهرة تضامن مصر مع السعودية والخليج في التصدي لكافة التهديدات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتضامن مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج العربي بوجهٍ عام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

Advertisements

وشدد السيسي على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وصرح بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، بأن السفير السعودي سلم الرئيس المصري دعوة موجهة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

وأضاف أن السفير السعودي أشار خلال اللقاء مع السيسي، إلى تقدير السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخراً محطتي ضخ للنفط بمنطقة الرياض.