أمريكا تنصح «الخطوط التجارية» بالحذر خلال التحليق فوق «الخليج العربي»

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)
أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذيرا للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة نصحت فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته (الخميس) الماضي ونشرته في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) إن الخطوة تأتي وسط «تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات».
وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.
وشددت واشنطن من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وعززت من وجودها العسكري في الشرق الأوسط واتهمت طهران بتهديد القوات والمصالح الأمريكية.
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