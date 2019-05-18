شكرا لقرائتكم ليبيا.. سفينة محملة بالسلاح قادمة من تركيا لقوات الوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل تركيا دعم الميليشيات في ليبيا ضد الجيش الليبي، حيث أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، السبت، أنها عززت قواتها بعشرات المدرعات لصد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تحاول تحرير العاصمة.
وكتبت حكومة الوفاق في صفحتها على فيسبوك "إن حكومة الوفاق الوطني تعزّز قواتها بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية".
ونشر المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، وهو التسمية التي أطلقت على الهجوم المضاد لقوات حكومة الوفاق الوطني، صورا لعشرات المدرعات على أحد أرصفة مرفأ طرابلس.
وردا على سؤال لفرانس برس، أكد متحدث باسم حكومة الوفاق الوطني وصول تعزيزات عسكرية من دون الكشف عن مصدرها.
وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم "أمازون".
وحسب موقع "فيسيلفايندر" فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت قادمة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.
والمعروف أن ليبيا تخضع لقرار يحظر إدخال السلاح الى أراضيها لأي طرف منذ الانتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه يتم انتهاك هذا الحظر بشكل متكرر.
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