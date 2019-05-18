مفاوض حكومي يمني: المبعوث الأممي لم يعد وسيطا نزيها وتجاوز حدوده

شن عضو وفد ​الحكومة اليمنية​ التفاوضي العميد الركن عسكر زعيل هجوماً لاذعاً على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، قال إن الأخير "لم يعد وسيطاً نزيها، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

ويعد الهجوم هو الثاني الذي يشنه مسؤولون حكوميون خلال يومين، حيث اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في ​الحديدة​ ​اللواء​ الركن صغير بن عزيز المبعوث الأممي بمحاولة فرض جماعة "​أنصار الله​" على الشعب اليمني، وأن غريفيث "رأى أن الحفاظ على موقعه أهم من حياة ملايين اليمنيين".

يذكر أنه اختتم الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع بين مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الجهات اليمنية لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أبرم في ​السويد​ في كانون الأول 2018، دون إحراز تقدم.

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وأكّد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان على موقعه، في وقت سابق، أن "نقاشات صريحة وبناءة دارت بين الجانبين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة".

وتجدر الإشارة إلى أنه "تتواصل، منذ 26 آذار 2015، معارك بين ​الجيش اليمني​ وقوات تحالف عسكري عربي تقوده ​السعودية​ من جهة، و"​الحوثيين​" من جهة أخرى.

وتوصل ​الحوثيون​ والجانب الحكومي نهاية العام الماضي في السويد لجملة من الاتفاقات حول وقف ​إطلاق النار​ وإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غربي البلاد، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ولكن يتهم كل طرف الآخر بمخالفة الاتفاق.