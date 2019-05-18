عاصفة غبارية تتجه نحو العاصمة السعودية

نشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية غبارية في السعودية.
وذكرت الصفحة أن العاصفة المصحوبة بالأمطار تسببت في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.
يذكر أن عاصفة "الجدارية" الرملية كانت قد ضربت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في شهر نيسان من العام الماضي.
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