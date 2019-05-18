اخبار العالم

عاصفة غبارية تتجه نحو العاصمة السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت صفحة "هاشتاق ​​" على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية غبارية في السعودية.

وذكرت الصفحة أن العاصفة المصحوبة ب​الأمطار​ تسببت في انعدام للرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة ببطء نحو محافظات شمال منطقة ​الرياض​، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.

يذكر أن عاصفة "الجدارية" الرملية كانت قد ضربت مدينة الرياض في ​المملكة العربية السعودية​ في شهر نيسان من العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة غبارية تتجه نحو العاصمة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا