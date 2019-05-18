النمسا تتجه إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة شتراخه

أفادت وكالة “إيه. بي. إيه” النمساوية بأن مصدر في ​حزب الحرية​ اليميني المتطرف لفت إلى أن "البلاد تتجه لإجراء ​انتخابات​ مبكرة بعد استقالة نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني المتطرف ​هاينز كريستيان شتراخه​ بعد نشر تسجيل مصور له".

ويظهر شتراخه في الفيديو الذي نشر أمس وهو في اجتماع في 2017 ضم امرأة تقول إنها قريبة لرجل أعمال روسي نافذ ويبدو أنه يعرض تحويل عقود حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي وسياسي.

يذكر أن نشر اثنتين من وسائل الإعلام الألمانية لهذا التسجيل أدى إلى أزمة عميقة للحكومة النمساوية وشكك كثيرون في قدرة المستشار النمساوي زيباستيان كورتس المحافظ على قيادة ائتلاف حكومي يضم حزب الحرية اليميني.

وتجدر الإشارة إلى أن ​وزير النقل​ ​نوربرت هوفر​ حل محل شتراخه". وجاءت استقالة شتراخه في مؤتمر صحفي عقده لهذا الهدف.