اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن "مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن "مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة".
وأشار المزروعي في حديثه للصحفيين في جدة إلى أن "الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتاز"، مشيرًا إلى أنه "راض عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق".
وأدلى الوزير بتلك التصريحات قبل اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد، التي تضم أبرز الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها بما في ذلك السعودية وروسيا.
من جهته أكّد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن "أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط"، منوهًا بأنه "غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.