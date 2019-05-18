وزير الطاقة الإماراتي: مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة

اعتبر وزير الطاقة ​الإمارات​ي ​سهيل المزروعي​ أن "مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق ​النفط​ لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن "مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في ​الولايات المتحدة​".

وأشار المزروعي في حديثه للصحفيين في جدة إلى أن "الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتاز"، مشيرًا إلى أنه "راض عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق".

وأدلى الوزير بتلك التصريحات قبل اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدا الأحد، التي تضم أبرز الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها بما في ذلك ​السعودية​ و​روسيا​.

من جهته أكّد وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ أن "أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط"، منوهًا بأنه "غير متأكد مما إذا كان هناك نقص في النفط لأن البيانات خاصة الواردة من الولايات المتحدة مازالت تظهر ارتفاع المخزونات".