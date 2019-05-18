سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى مجددا لأجسام معادية في سماء القنيطرة

ذكرت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية أن "سلاح ​الدفاع الجوي السوري​ يتصدى مجددًا لأجسام معادية في سماء ​القنيطرة​ قادمة من جهة الجنوب عابرة سماء الجولان السوري المحتل".

فيما أفادت ​قناة العربية​ بأن "وسائل إعلام تابعة للنظام السوري تتحدث عن التصدي لقذائف مصدرها ​اسرائيل​".

وأشارت "سبوتنيك"، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، أن "المضادات الأرضية السورية قامت بالتصدي لها فور عبورها منطقة الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية شمال سوريا"، موضحة أنه "يرجح أن الأهداف المعادية عبارة عن طائرات استطلاع حلقت فوق منطقة فصل القوات مقتربة من الأراضي السورية المحررة لتبدأ مضادات الجيش السوري بالتعامل معها".

ولفت مصدر عسكري سوري رفيع للوكالة إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت أمس الجمعة لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.