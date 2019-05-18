أفادت معلومات خاصة بالنشرة بان اخلاء سبيل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر سيتم يوم الاثنين المقبل وبأنه سيقدم استقالته بالاضافة الى ممثل الادارة.
هذا وعلم أن الاسمر حاول ان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري الا أن الاخير رفع الغطاء السياسي عنه. واشارت المصادر الى أن هناك سعيا لاعادة الثقة بالاتحاد العمالي العام وبدوره كمدافع عن مصالح العمال ومكتسباتهم من خلال قيادة مستقلة وحكيمة تعمل على تقديم مصلحة العمال على المصالح الشخصية واعادة الاعتبار لهم.
وأوضحت المصادر انه من بين المخارج المطروحة، استقالة فورية للرئيس الحالي للاتحاد بشارة الاسمر واعضاء المكتب التنفيذي، واختيار رئيس جديد يتمتع بمصداقية عالية بعيدا عن المهاترات، مشيرة الى أن "المسار يتّجه الى استلام نائب الرئيس رئاسة الاتحاد بشكل موقت بالاضافة الى قيادة جماعية للاتحاد وسيجري العمل على لمّ الشمل مجددا حرصا على مصالح العمال في الظروف الحالية."
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاثنين سيتم اخلاء سبيل الأسمر الذي سيقدم استقالته من رئاسة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.