النشرة: الاثنين سيتم اخلاء سبيل الأسمر الذي سيقدم استقالته من رئاسة الاتحاد

أفادت معلومات خاصة ب​النشرة​ بان اخلاء سبيل رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ سيتم يوم الاثنين المقبل وبأنه سيقدم استقالته بالاضافة الى ممثل الادارة.

هذا وعلم أن الاسمر حاول ان يلتقي رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الا أن الاخير رفع الغطاء السياسي عنه. واشارت المصادر الى أن هناك سعيا لاعادة الثقة بالاتحاد العمالي العام وبدوره كمدافع عن مصالح العمال ومكتسباتهم من خلال قيادة مستقلة وحكيمة تعمل على تقديم مصلحة العمال على المصالح الشخصية واعادة الاعتبار لهم.

وأوضحت المصادر انه من بين المخارج المطروحة، استقالة فورية للرئيس الحالي للاتحاد ​بشارة الاسمر​ واعضاء المكتب التنفيذي، واختيار رئيس جديد يتمتع بمصداقية عالية بعيدا عن المهاترات، مشيرة الى أن "المسار يتّجه الى استلام نائب الرئيس رئاسة الاتحاد بشكل موقت بالاضافة الى قيادة جماعية للاتحاد وسيجري العمل على لمّ الشمل مجددا حرصا على مصالح العمال في الظروف الحالية."