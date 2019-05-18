“ليتقبل الله صيامي”.. فضل صلاة التراويح – فيديو

في حلقة جديد من حلقات السلسلة الرمضامية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن فضل صلاة التراويح، التي خص بها الله شهر رمضان، كسنة ثابتة عن رسول الله.

وأوضح الراجعي، في حلقة اليوم السبت، الأصل في صلاة التراويح، وتعدد حالات أدائها إما جماعة وإما فرادى في منازلهم، مستشهدا بأحداث من سيرة الرسول والخلفاء الراشدين.