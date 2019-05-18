في حلقة جديد من حلقات السلسلة الرمضامية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن فضل صلاة التراويح، التي خص بها الله شهر رمضان، كسنة ثابتة عن رسول الله.
وأوضح الراجعي، في حلقة اليوم السبت، الأصل في صلاة التراويح، وتعدد حالات أدائها إما جماعة وإما فرادى في منازلهم، مستشهدا بأحداث من سيرة الرسول والخلفاء الراشدين.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليتقبل الله صيامي”.. فضل صلاة التراويح – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.