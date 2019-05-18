تفاصيل لقاء جمع بوليف بمدير “رونو”..توسيع “صوماكا” وخلق فرص عمل جديدة “

أجرى كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمجموعة “رونو/نيسان طنجة”، مارك ناصيف، حول مشروع توسيع معمل “صوماكا” الذي يروم مضاعفة الإنتاج، والمشاريع الإنتاجية الجديدة بمعمل طنجة ــ المتوسط.

ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ذكرت في بلاغ لها أمس الجمعة، أن اللقاء الذي شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا والاهتمامات المرتبطة بقطاع النقل والتنقل والبيئة، تناول أيضا تحليل المعطيات المرتبطة بتراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة عالميا ووطنيا، ومعايير الانتقال إلى “أورو 6ب” المرتقب تنزيلها في أفق سنة 2022، ومدى ارتباط هذا الإجراء بتحسين منظومة البيئة وكيفية استعداد المؤسسات المستوردة والمنتجة لهذا الانتقال، وكذا حركية النقل والتنقل داخل القارة الإفريقية والإكراهات المرتبطة بصغر حجم سوق السيارات الجديدة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ناصيف قدم عرضا حول نشاط وحصيلة مجموعة “رونو” خاصة ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالإنتاج والتسويق داخل السوق المغربية والإفريقية، وكذا الآفاق المستقبلية للمجموعة بهدف الرفع من الإنتاج وتحسينه ليواكب التطورات التكنولوجية التي يسير على وقعها سوق السيارات.

وأشار المصدر نفسه، أن محمد نجيب بوليف اقترح، تنظيم نصف يوم دراسي لمناقشة الطريقة والآليات المرتبطة بتنزيل إجراءات الانتقال إلى معيار “أورو 6ب”، وذلك بإشراك كل المتدخلين في هذا المجال بغية إنجاح هذا الورش المهم.