حدث في رمضان.. ثنائية الوداد في مرمى الأهلي تمهد لتتويج تاريخي بعصبة الأبطال – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أيام قليلة، تفصلنا عن نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، وكل آمال عشاق الفريق الأحمر، هو رفع اللقب القاري، للمرة الثالثة في تاريخه، وتكرار ما أنجزه النادي في العام قبل الماضي، عندما فاز الفريق باللقب على حساب الأهلي المصري.

ذاكرة الوداديين، لا يمكن أن تنسى مشاركة تاريخية للفريق في أغلى المنافسات القارية، سنة 2017، عندما فاز فريق الحسين عوتة على الاهلي المصري، بهدف دون رد في مباراة إياب النهائي بملعب محمد الخامس، بعد أن عاد بتعادل إيجابي بهدف لمثله من القاهرة.

لكن هذه المباراة، ليست هي الوحيدة التي لن ينساها عشاق النادي في هذه المشاركة التاريخية، بل إن جل أنصار النادي يجمعون، على أن مواجهة الأهلي الأولى في دور المجموعات، كانت هي “سر” تتويج الفريق باللقب وانطلاقته الأولى نحو المجد القاري.

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ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن الوداد سيغادر دور المجموعات، بعد بداية جد متعثرة، في أولى 3 دورات، سيستقبل الوداد الأهلي المصري، بملعب “دونور” في أمسية رمضانية، ولا نتيجة تتركه في المنافسة دون الانتصار على الأهلي، وهو الأمر الذي حققه فعلا بهدفي فابريس أونداما ووليد الكرتي.