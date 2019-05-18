بايرن ميونيخ يحرز لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي

أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت يوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند.

ومدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.

وأبلغ نيكو كوفاتش شبكة سكاي التلفزيونية ”لم يكن موسما سهلا على الإطلاق. ما حققه الفريق رغم كل الانتقادات هو أمر رائع. لهذا أود توجيه الشكر لهم جميعا“.

ومع تقدمه بفارق نقطتين فقط على دورتموند دخل بايرن المباراة وهو يرغب في تفادي أي مشاكل.

وفي شوط أول سيطر عليه تماما افتتح كينجسلي كومان التسجيل في الدقيقة الرابعة وأهدر بايرن العديد من الفرص لمضاعفة الفارق.

وأدرك فرانكفورت التعادل عبر الفرنسي سيباستيان ألير في الدقيقة 50 لكن آماله في المركز الرابع لم تدم سوى دقائق إذ أحرز ديفيد ألابا وريناتو سانشيز هدفين في الدقيقتين 53 و58 ليستعيد صاحب الأرض التقدم.

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وأضاف المخضرمان فرانك ريبري وأرين روبن، اللذان سيرحلان عن الفريق بنهاية الموسم، الهدفين الرابع والخامس على الترتيب في وداع مثالي.

وأصبح الفرنسي ريبري، الذي سيرحل بعد 12 عاما، أول لاعب على الإطلاق يفوز بلقب الدوري الألماني تسع مرات.

ونال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن لقب هداف الدوري للمرة الرابعة برصيد 22 هدفا.

وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ.

وسينضم رازن بال شبورت وباير ليفركوزن صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب إلى بايرن ودورتموند في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتأهل مونشنجلادباخ وفولفسبورج وفرانكفورت إلى الدوري الأوروبي.