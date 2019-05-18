أنباء عن هجوم إسرائيلي جديد على القنيطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الدفاعات الجويّة السورية، مساء السبت، لليوم الثاني على التوالي، ضد "أجسام غريبة" دخلت من منطقة قرب القنيطرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن هجومًا بالصواريخ استهدف مواقع في القنيطرة السوريّة، ردّت عليه الدفاعات الجويّة السورية بإطلاق صواريخها في محاولة لإحباطه.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن شهود عيان أن المضادات الجويّة أطلقت في ريف دمشق، كذلك، وتحديدًا في منطقة الكسوة.

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال أربع وعشرين ساعة، إذ استهدفت إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أجنبيّة، مواقع في العاصمة السوريّة، دمشق، يعتقد أنها مخازن لصواريخ إيرانيّة هربّت من العراق الأسبوع الماضي.

وكان الهجوم الإسرائيليّ الجمعة، باستخدام صواريخ أرض – أرض، رجّح ناشطون سوريون أنها أطلقت من الجولان أو من الجليل.