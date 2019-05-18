إيران: "لدينا وجهات وأساليب جديدة لتصدير النفط"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية لشؤون الموانئ، هادي حق شناس، قوله إن إيران تبنت أساليب جديدة لتصدير النفط كما غيرت وجهات الشحن بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

وقال حق شناس للوكالة "تغيرت أساليب وزارة النفط في تصدير الخام والمنتجات البترولية. وربما تغيرت أيضا وجهات شحنات النفط التي تنطلق من موانئنا". ولم يصرّح المسؤول عن تفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة.

وكشفت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة، أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل في أيار/ مايو.

وتوقفت طهران عن التبليغ بكميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لذلك ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.

وأضاف حق شناس "بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد" دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.