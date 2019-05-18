حيفا: العثور على شاب مقتولا داخل شقّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة، بعد ظهر اليوم، السبت، على شاب مقتولا داخل شقّة في شارع هايردين في مدينة حيفا.
ولم يتضّح بعد اسم الضحيّة، إلا أنه في الأربعينيّات من عمره.
وقالت الشرطة إنها تلقّت بلاغًا، عصر اليوم، السبت، عن رجل يسير في الشارع وعلى جسده بقع دم كثيرة، وبعدما أجرت بحثًا في البيوت المجاورة، عثرت على شاب مقتولا داخل شقّته وعليه آثار عنف.
كما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهٍ به، في الخمسينيّات من عمره، وقامت بإجراء تحقيقات معه.
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