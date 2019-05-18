الناصرة: إصابة بشاب بجراح خطيره إثر تعرضه للدهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (37 عامًا)، مساء اليوم، السبت، إثر تعرّضه للدهس أثناء عبوره الشارع، في مدينة الناصرة.

وقالت مصادر طبيّة إن حالة الشاب خطيرة، ونقل لتلقّي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.

بينما قالت الشرطة إن السائق الذي دهس الشاب هرب من المكان فور دهسه، وإنها تجري تحريّات للبحث عنه.