ضبط عجلتين تحملان مواد مختلفة مهربة في ديالى

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناء على المعلومات الواردة الينا بوجود عجلات قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه محافظة بغداد تسلك طريق كركوك-العظيم تحمل مواد مهربة، على الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في قضاء الخالص".



واضافت، "تم نصب سيطرة في منطقة العظيم وتم ضبط العجلات عدد (2) الاولى تحمل تجهيزات عسكرية مختلفة والاخرى تحمل سكائر مختلفة الانواع غير مكمركة تم ضبط المواد وتسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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