قريباً.. تشافي في بغداد

وباشرت اكاديمية اسبانيول، بالتسجيل للموسم الثاني في مقرها بالجادرية كلية التربية الرياضية- جامعة بغداد.
وقال ابو رغيف في حديث للسومرية نيوز، إن "المدير الفني لنادي اسبانيول، الاسباني تشافي كودينا سولا، سيزور العاصمة بغداد في الاول من شهر تموز المقبل".
واوضح أن "تشافي سيشرف على تدريبات الاكاديمية في بغداد من خلال تقديم النصائح للاعبين الشبان"، مبيناً ان "تشافي ابدى اعجابه بالمواهب التي افرزتها الاكاديمية خلال الموسم الاول".
يذكر ان اكاديمية اسبانيول، هي اول اكديمية اوروبية افتتحت ابوابها في العراق.
وقال ابو رغيف في حديث للسومرية نيوز، إن "المدير الفني لنادي اسبانيول، الاسباني تشافي كودينا سولا، سيزور العاصمة بغداد في الاول من شهر تموز المقبل".
واوضح أن "تشافي سيشرف على تدريبات الاكاديمية في بغداد من خلال تقديم النصائح للاعبين الشبان"، مبيناً ان "تشافي ابدى اعجابه بالمواهب التي افرزتها الاكاديمية خلال الموسم الاول".
يذكر ان اكاديمية اسبانيول، هي اول اكديمية اوروبية افتتحت ابوابها في العراق.
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