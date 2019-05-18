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مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بسداسية ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي

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2019-05-18 | 19:54

مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بسداسية ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي

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تمكن فريق مانشستر سيتي من الحصول على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، بعد فوزه على فريق واتفورد بستة أهداف دون رد.
دافيد سيلفا سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف "رحيم ستيرلينج" النتيجة بهدف في الدقيقة 38.

ونجح السكاي بلو في مواصلة الأهداف في الشوط الثاني حيث أحرز كيفين دي بروين، الهدف الثالث في الدقيقة 61، بينما سجل زميله جابريل خيسوس، الهدف الرابع في الدقيقة 68.


وعاد ستيرلينج للتسجيل من جديد حيث أحرز هدفين في الدقيقة 81 و87.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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