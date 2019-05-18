مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بسداسية ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي

دافيد سيلفا سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف "رحيم ستيرلينج" النتيجة بهدف في الدقيقة 38.

ونجح السكاي بلو في مواصلة الأهداف في الشوط الثاني حيث أحرز كيفين دي بروين، الهدف الثالث في الدقيقة 61، بينما سجل زميله جابريل خيسوس، الهدف الرابع في الدقيقة 68.



وعاد ستيرلينج للتسجيل من جديد حيث أحرز هدفين في الدقيقة 81 و87.