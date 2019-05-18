مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بسداسية ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي

2019-05-18 | 19:54
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تمكن فريق مانشستر سيتي من الحصول على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، بعد فوزه على فريق واتفورد بستة أهداف دون رد.
ونجح السكاي بلو في مواصلة الأهداف في الشوط الثاني حيث أحرز كيفين دي بروين، الهدف الثالث في الدقيقة 61، بينما سجل زميله جابريل خيسوس، الهدف الرابع في الدقيقة 68.
وعاد ستيرلينج للتسجيل من جديد حيث أحرز هدفين في الدقيقة 81 و87.
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