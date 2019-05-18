عراقي يعلق نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام

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2019-05-18 | 19:48
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اعلنت قنوات "بين سبورتس" القطرية، ان الشاب العراقي عبد الصمد خوشناو، سيعلق مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام.
خوشناو من ابناء محافظة اربيل، فاز بتصويت برنامج "الو بين" بعدما حصد 32% من الاصوات، متفوقاً على منافسيه، حيث ستكون جائزته، تعليق نهائي الابطال.
القناة القطرية ستخصص قناة صوتية لخوشناو بالاضافة الى الملعقين التونسيين الكبيرين، رؤوف خليف وعصام الشوالي.
المباراة النهائية ستقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في مدريد في الاول من حزيران المقبل وستنقل حصرياً عبر قنوات "بين سبورتس".
القناة القطرية ستخصص قناة صوتية لخوشناو بالاضافة الى الملعقين التونسيين الكبيرين، رؤوف خليف وعصام الشوالي.
المباراة النهائية ستقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في مدريد في الاول من حزيران المقبل وستنقل حصرياً عبر قنوات "بين سبورتس".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.