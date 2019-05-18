عراقي يعلق نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام

خوشناو من ابناء محافظة اربيل، فاز بتصويت برنامج "الو بين" بعدما حصد 32% من الاصوات، متفوقاً على منافسيه، حيث ستكون جائزته، تعليق نهائي الابطال.

القناة القطرية ستخصص قناة صوتية لخوشناو بالاضافة الى الملعقين التونسيين الكبيرين، رؤوف خليف وعصام الشوالي.



المباراة النهائية ستقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في مدريد في الاول من حزيران المقبل وستنقل حصرياً عبر قنوات "بين سبورتس".