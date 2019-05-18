بالصور.. الدفاع المدني يكافح حريقاً بارض زراعية في النجف

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية دفاع مدني النجف مركز دفاع مدني المناذرة وبعد الافطار يكافحون حادث حريق ارض زراعية في قضاء المناذرة ويمنعون امتداد النيران داخل الحقول الزراعية".
وأضافت أنه "تم انقاذ ٢٥ دونما من محصول الحنطة كذلك ماكنة حصاد بقيمة ٢٠٠ مليون تابعة لدائرة لأبحاث الرز في المناذرة".
وأضافت أنه "تم انقاذ ٢٥ دونما من محصول الحنطة كذلك ماكنة حصاد بقيمة ٢٠٠ مليون تابعة لدائرة لأبحاث الرز في المناذرة".
وشهدت مناطق عدة في محافظة صلاح الدين شهدت حرائق طالت اراض زرعية عدة.
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