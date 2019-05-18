كهرباء صلاح الدين تعلن خروج محطة عن العمل شمال تكريت

وقال المكتب الاعلامي لتوزيع كهرباء صلاح الدين في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ننوه الى أهالي تكريت الكرام.. حدث عارض (انقطاع سلك 132k.v) ) على خط شرقاط _شمال تكريت".
واضاف المكتب، أن "القطع ادى الى خروج محطة شمال تكريت عن العمل لغاية يوم غدا الأحد لغرض معالجتة من قبل شبكات نينوى.. لذا اقتضى التنويه".
واضاف المكتب، أن "القطع ادى الى خروج محطة شمال تكريت عن العمل لغاية يوم غدا الأحد لغرض معالجتة من قبل شبكات نينوى.. لذا اقتضى التنويه".
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