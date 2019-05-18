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الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مدرب الشرطة نيبوشيا

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2019-05-18 | 19:17

الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مدرب الشرطة نيبوشيا

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كشفت إذاعة "شمس أف أم" التونسية، إتمام نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع الصربي نيبويشا يوفوفيتش لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
نيبوشيا يقود الشرطة بخطوات ثابتة نحو لقب الدوري العراقي، حيث يجلس فريقه على كرسي رئاسة المسابقة برصيد 67 بعد 27 مباراة.

وذكرت الاذاعة أن "إدارة الصفاقسي أتمت إجراءات تعاقدها مع نيبوشا والذي سيصطحب معه معدا بدنيا ومدربا لحراس المرمى".

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وبينت أن "عقد نيبوشا مع الصفاقسي التونسي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد".

وأنهت إدارة الصفاقسي عقد الهولندي رود كرول المدير الفني للفريق، بالتراضي.

وكان عقد رود كرول مع الصفاقسي ينتهي مع نهاية شهر ايار الجاري، ومن هنا تحركت إدارة النادي التونسي للاتفاق مع مدرب جديد وتم الاستقرار على نيبوشا.

ويحتل الصفاقسي التونسي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع النجم الساحلي، وبفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر الترجي التونسي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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