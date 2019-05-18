الصفاقسي التونسي يتعاقد مع مدرب الشرطة نيبوشيا

نيبوشيا يقود الشرطة بخطوات ثابتة نحو لقب الدوري العراقي، حيث يجلس فريقه على كرسي رئاسة المسابقة برصيد 67 بعد 27 مباراة.

وذكرت الاذاعة أن "إدارة الصفاقسي أتمت إجراءات تعاقدها مع نيبوشا والذي سيصطحب معه معدا بدنيا ومدربا لحراس المرمى".



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وبينت أن "عقد نيبوشا مع الصفاقسي التونسي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد".

وأنهت إدارة الصفاقسي عقد الهولندي رود كرول المدير الفني للفريق، بالتراضي.

وكان عقد رود كرول مع الصفاقسي ينتهي مع نهاية شهر ايار الجاري، ومن هنا تحركت إدارة النادي التونسي للاتفاق مع مدرب جديد وتم الاستقرار على نيبوشا.

ويحتل الصفاقسي التونسي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع النجم الساحلي، وبفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر الترجي التونسي.

