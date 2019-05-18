الان تتابع العسكري السوداني: توقيف الجناة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 9:19 م, 18 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن المجلس العسكري السوداني، توقيف الجناة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، مؤكدا عرض اعترافاتهم في وسائل الإعلام.

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