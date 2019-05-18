مجلس الهيل: نحاول استعادة الهوية بعدما باعها تميم إلى إيران وتركيا

ذكر مجلس خالد الهيل، أنه "من القضايا الاساسية التي أسسنا من أجلها مجلس خالد الهيل هي محاولة استعادة الهوية الوطنية بعدما باعها تميم الي حلفائه ايران و تركيا".

وأضاف - وفق متابعة "الخليج 365" - وجعل من وطننا ثكنة عسكرية وملجأ لهم ولم يكتفي بذلك بل استنزف كل مواردنا الاقتصادية وأعطاها لهم.

ومضت "نعي جيدا صعوبة الموقف الحالي لوطننا و نعلم جيدا أن الأزمات التي تواجهنا بسبب ما يسمي بتنظيم الحمدين تحتاج إلى توحيد صف المعارضة لمحاربة هذا الفساد لذلك قررنا أن يكون مجلس خالد الهيل.

وقال" هو المنبر الذي يوحد كلمتنا في وجه فساد تميم الذي جعل وطننا في مهب الريح".

وأشار إلى أنه "يجب علينا جميعا كأبناء الشعب القطري أن نتكاتف ونتحد من أجل مصلحة وطننا وأن ننسي أي خلافات حالية ونسعي وراء هدف واحد وهو استعادة حقنا الذي سلب عن طريق نظام الحمدين الذي جعل سمعة وطننا قطر سيئة دوليا كبلد داعم للارهاب".