شركة نفطية أمريكية تجلي مواطنيها من جنوب العراق

أعلنت شركة نفط "إكسون موبيل" بدء إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر في الشركة قولهم: إن الشركة الأمريكية أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق".
وفي وقت سابق اليوم، طلبت الخارجية البحرينية من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا.
وحذرت الخارجية البحرينية رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة كما طالبت الموجودين هناك بالمغادرة فورا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من مواطنيها مغادرة العراق.
يأتي ذلك مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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