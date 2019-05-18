مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 400 سلة غذائية للمصابين والجرحى في عدن.
وأثنى وكيل محافظ عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمختلف شرائح المجتمع في جميع المجالات وخصوصًا ما يقدم من مساعدات في هذا الشهر الفضيل.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد استهدف خلال الأسابيع الماضية بمحافظة عدن مرضى غسيل الكلى وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين بالإضافة إلى المصابين.
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