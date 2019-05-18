كتب أحمد محرم
أعلنت قناة "سكاي نيوز" أن سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية وصلت إلى ميناء طرابلس في ليبيا الخاضع لسيطرة الميليشيات، قادمة من ميناء سامسون التركي، اليوم.
وأوضحت القناة أن السفينة التي تحمل اسم "أمازون" خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو، وهي محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.
وتأتي شحنة السلاح التركية بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.وتمثل الأسلحة التركية أبرز علامة على الدعم...
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة تصب الزيت على النار.. سفينة تركية محملة بـ أسلحة وآليات عسكرية تصل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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