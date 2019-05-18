البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران والعراق

حذرت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتهديدات القائمة، داعية المواطنين المتواجديدن في إيران والعراق إلى المغادرة فورا حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية، اليوم السبت: "تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن...
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