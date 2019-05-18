لحود اتصل بالعميد طبيخ مثنيا على تحركه ومتمنيا له التوفيق

اتصل الرئيس السابق العماد ​اميل لحود​، بالعميد المتقاعد محمود طبيخ والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ، الذي دعا إلى ​اعتصام​ ​رياض الصلح​ ونصب "خيمة شهداء الوطن"، قائلا له: "كل التقدير لكم، ونحن نعتبر ان الشهيد فوق الكل، ونتمنى التوفيق لكم ولتحرككم لأننا جميعا نعرف انه لا شيئ أسمى من تضحيات الشهيد في ​العالم​".

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