نعيم حسن يستنكر التعرض للمقامات الروحية ويدعو الأسمر للاستقالة

استنكر سماحة شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ "التعرض للمقامات الروحية بكل أشكاله ومن أي جهة أتى"، داعياً إلى "ابقاء الخطاب العام في مستوى راقٍ وحضاري وأخلاقي والابتعاد عن الهزل الذي ينعكس سلباً على أصحابه كما على مجمل ​الحياة​ العامة في البلاد".

وأكد سماحته في تصريح "وجوب التزام الجميع بآداب ولغة التخاطب والارتقاء إلى مستوى المسؤولية والموقع الذي لا يستحقه إطلاقاً من لا يملك الأخلاقيات العامة"، مشدداً على "ضرورة استقالة رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ من موقعه بالحد الأدنى بعد إساءته لمرجعية وطنية وروحية يمثلها البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".