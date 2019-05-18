بارود: كلام الاسمر لو قيل في مجلس خاص لاختلفت اجراءات الملاحقة

أعلن الوزير السابق ​زياد بارود​، ان "ما ارتكبه رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بشاره الاسمر، يخضع للمادة 109 من ​قانون المطبوعات​، ويلاحق بموجبه الأسمر، بجرم الادلاء بتصريحات علنية تتضمن القدح والذم والمس بالشرف".

وأوضح بارود في حديث تلفزيوني، ان "لو كان الكلام قيل في مجلس خاص لكانت اجراءات الملاحقة اختلفت، ولكنه قيل في مكان عام قبيل مؤتمر صحفي مقرر للاتحاد العمالي العام".