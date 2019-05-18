أعلن الوزير السابق زياد بارود، ان "ما ارتكبه رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، يخضع للمادة 109 من قانون المطبوعات، ويلاحق بموجبه الأسمر، بجرم الادلاء بتصريحات علنية تتضمن القدح والذم والمس بالشرف".
وأوضح بارود في حديث تلفزيوني، ان "لو كان الكلام قيل في مجلس خاص لكانت اجراءات الملاحقة اختلفت، ولكنه قيل في مكان عام قبيل مؤتمر صحفي مقرر للاتحاد العمالي العام".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: كلام الاسمر لو قيل في مجلس خاص لاختلفت اجراءات الملاحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.