أبو سليمان: يجب أن يستقيل الأسمر اليوم قبل غد

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أنه سيطرح "استقالة رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام ​بشارة الأسمر​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ غدًا الأحد مساء"، مشيرًا إلى أن "هذا موقفنا ولا يمكن للأسمر أن يكون فاعلًا بالنسبة لعمله وبالنسبة لتعاطيه مع وزير العمل بعد ما قام به".

ولفت أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أن "في ​قانون العمل​ مادة تنص على: إذا عضو في نقابة يخل في واجباته يحق للجكومة إقالته"، مشددًا على أنه "يجب أن يستقيل الأسمر اليوم قبل غد".

وأشار الوزير إلى "أننا نريد حوارًا مع العمال وليس مع الأسمر"، مؤكدًا أننا "نريد على رأس الاتحاد العمالي شخصًا يمكننا مناقشته بشفافية وليس بشارة الأسمر".