أبو كسم: لتأخذ العدالة مجراها في الاساءة التي ارتكبها الاسمر بحق البطريرك صفير

أعلن رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم ، "ان موضوع إساءة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، لا يتعلق فقط بالدين المسيحي، فصحيح ان المسيحية هي مسامحة والبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير كان رجل مسامحة، ولكن الموضوع لا يتعلق بالكنيسة فقط بل بعائلة الراحل، التي اتخذت الاجراءات القانونية بحق الاسمر، وكذلك فعلت المؤسسات المارونية في لبنان والانتشار، وهم معنيون ويتابعون الموضوع قانونيا".
ودعا ابو كسم في حديث تلفزيوني، الى ان "تأخذ العدالة مجراها والاسمر يعرف ماذا يجب ان يفعل وعليه اتخاذ القرار"، وأكّد "ان لم نناقش موضوع الحرم الكنسي، وبيان بكركي واضح بترك المجال للأسمر ليكفّر عن الخطأ الذي قام به."
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