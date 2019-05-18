بشارة الأسمر: لم أقصد الإساءة لصفير واذا كنت سأستقيل فسأضع الاستقالة امام المجلس التننفيذي للاتحاد

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ أنه لم يقصد الاساءة للبطريرك نصر الله صفير، مشيرا الى أنه يكنّ كل الاحترام لدور البطريرك صفير الوطني ودور البطريرك ​الراعي​، معتبرا أن ما سرب استعمل ببعض وسائل التواصل بشكل مقيت وعنيف لضرب مصداقيته ومصداقية الاتحاد العمال العام.

واضاف في حديث تلفزيوني: "اكن الاحترام للبطريرك الراعي وامارس شعائري الدينية وسوف ازور البطريرك قريبا لتوضيح موقفي"، مشيرا الى انه في "موضوع الاستقالة انا لم اخطىء في قيادتي للاتحاد العمالي العام وكل الوقت كنت مواكبا للحركة العمالية وفي الشارع، وبالأمس كنا بمؤتمر للدفاع عن كل شرائح العمال، واذا كنت سأستقيل فسأضع الاستقالة امام المجلس التننفيذي للاتحاد العمالي العام.

تجدر الإشارة الى أن هذه المقابلة اجريت قبل توقيف بشارة الأسمر بعد التحقيق معه أمام ​القضاء​ اليوم.